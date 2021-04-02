В США верующие впервые стали меньшинством

Только 47% американцев заявили, что они входят в христианские, мусульманские или иудейские общины. Верующие впервые за всю историю США стали меньшинством. Результаты опроса приводит Институт Гэллапа.

Впервые социологические измерения были проведены в 1937 году, и тогда верующими себя назвали 73% населения. Это показатель почти не изменялся до 2000 года, но затем начал быстро снижаться. Уже в 2010 году верующих был 61%, а сейчас стало менее 50%.

Если в конце 1990-х только 8% не связывали себя ни с какой религией, то сегодня уже 21%, а среди "миллениалов", родившихся в конце ХХ века, - 31%. Уровень религиозности тем меньше, чем меньше возраст. Так, среди родившихся до 1946 года 66% верующих, а среди "миллениалов" только 36%. Такая тенденция в зависимости от возраста наблюдалась и ранее, но в настоящее время она выражена еще более контрастно. Например, в конце ХХ века верующими себя считали 62% людей молодого возраста против 36% сегодня.

Интересно, что среди религиозных групп у католиков снижение произошло с 76% до 56%, а у протестантов - с 73% до 64%, то есть в два раза меньше (по другим конфессиям данных нет). Имеется в виду посещаемость церквей среди тех, кто причисляет себя к этим группам.

По политическим взглядам гораздо менее религиозны демократы-либералы - около 40%, чем республиканцы - около 65%.

Также примечательно разделение по географическому признаку. На Востоке и Западе верующих около 40%, а в Центре и на Юге - 55%. Сильное падение произошло везде, но самое сильное на Востоке - на 25% за 20 лет. По отдельным штатам различие еще больше. То есть налицо ценностное разделение внутри США, о чем многие эксперты заявляли после президентских выборов.

В дальнейшем религиозность еще больше снизится, полагает Институт Гэллапа. Уже сейчас, по самым скромным оценкам, каждый год закрываются тысячи американских церквей. При этом Институт считает, что США все еще остаются религиозной нацией, хотя формально это уже не так.

Об этом процессе в США ранее говорил историк Андрей Фурсов. По его словам, с 1990-х в США произошла очень сильная духовная деградация, и ранее Штаты были намного более здоровой нацией, хотя уже тогда наблюдался разгул содомии. Такой вывод он сделал по итогам работы в США в 1990-х и посещения этой страны в 2010-х.