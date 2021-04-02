Подростку из Екатеринбурга на год ограничат свободу за поджег частного дома

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя 2004 г.р. к одному году ограничения свободы за умышленный поджег частного нежилого дома за 2,9 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все началось 16 июня 2019 г., когда подсудимый, вместе со своим знакомым 2003 г.р. проникли в вышеуказанный дом, расположенный в Верх-Исетском районе, и устроили погром. Так, был сломан унитаз и разбита напольная плитка. Пока подростки отдыхали на чужой территории, их обнаружил, а после и задержал хозяин дома. О произошедшем он сообщил сотрудникам полиции, после чего отпустил взломщиков.

Затаив обиду, на следующий день около 11.00 подростки вернулись на место преступления. Убедившись в отсутствии хозяев и свидетелей, школьники снова проникли в помещение, собрали руками бытовой мусор, а после сложили его под лестницу вблизи деревянной балки на первом этаже. Сообщник 2003 г.р. облил мусор легковоспламеняющейся жидкостью, которую принес с собой, а осужденный поджег его зажигалкой.

Когда подростки убедились, что огонь распространился внутри помещения, они скрылись с места преступления. В результате пожара дом был полностью уничтожен и стал непригодным для использования по целевому назначению.

В своем преступлении подросток 2004 г. не признался, в совершенном не раскаялся. Помимо ограничения свободы, суд также удовлетворил иск пострадавшего на возмещение материального ущерба в размере 2,9 млн руб. Уголовное дело в отношении соучастника преступления, 2003 г.р., в настоящее время находится на рассмотрении в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.