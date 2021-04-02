Цены на авиаперелеты по России подскочили на 15-120%

В России произошел резкий скачок цен на авиабилеты на рейсы внутри страны по сравнению с аналогичными показателями за 2019 год, сообщают "Известия".

Так, стоимость билетов в некоторые российские города, купленные в январе-марте с вылетом в апреле-июне, выросла на 15-120%, следует из данных агрегаторов авиабилетов.

Сильнее всего цена авиабилетов выросла по направлениям из Москвы в Томск, Чебоксары, а также Нижнекамск и Набережные Челны. При покупке билетов по последнему направлению стоимость подскочила на 121% .

Изменения связаны с ростом затрат авиаперевозчиков, низкой рентабельностью и накопленными убытками в сфере авиаперевозок за 2020 год.

Ранее сообщалось, что средняя цена авиабилета за рубеж в начале марта составила 15,7 тысяч рублей, что больше на 55% год к году и на 39,5%, чем за тот же период 2019 года.

К резкому росту стоимости полетов привело закрытие границ и снижение числа рейсов во время пандемии.