УрФУ ищет нового подрядчика для строительства общежития во Втузгородке

Уральский Федеральный университет ищет нового подрядчика для завершения работ по строительству студенческого общежития в Кировском районе Екатеринбурга. 16-этажное здание площадью 33 тыс. кв.м. расположится на пер. Фонвизина, 8.

Согласно данным сайта госзакупок, вуз ищет подрядчика для выполнения второго этапа строительства. С ЛСР "Строительство — Урал" УрФУ 1 марта расторгло контракт на основании п.1 ч.15 ст.95 ФЗ №44 сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза. Данным законом разрешается одностороннее расторжение договора, причиной которого может стать несоответствие требованиям, которые предъявлялись участникам тендера, а также предоставление недостоверной информации о своем соответствии данным требованиям.

Начальная сумма контракта также снизилась с 1,3 млрд руб. до 1 млрд 200 млн 466 тыс. 944,82 руб., поскольку ЛСР уже успело снести старое здание, вырыть котлован и вбить сваи. Строительство должно завершиться 7 ноября 2022 г., В этом году на работы отведено 597 млн 867 тыс. 123,68 руб., в следующем - 602 млн 599 тыс. 821,14 руб. В остальном требования к подрядчику остались прежними.

Напомним, что в новом общежитии на время проведения Универсиады-2023 расположатся волонтеры. Позже туда сможет заселиться 1 тыс. 328 человек. Ранее мы также рассказывали, в каких условиях будут проживать студенты в новом общежитии.

"Группа ЛСР" также отвечала за строительство корпуса №5 на углу улиц Малышева-Комсомольской и №8 — на Комсомольской, 70 для УрФУ.