02 Апреля 2021
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италия флаг (2011) | Фото:

В Италии всем медикам приказали вакцинироваться

В Италии всем медикам и фармацевтам приказали в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. В противном случае они будут уволены или отправлены в бесплатные отпуска до конца года. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Марио Драги.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюция, в которой говорится, в частности, что вакцинация должна быть добровольной и никто не может подвергаться никакому давлению с целью вакцинироваться.

Указ также противоречит законам страны, обеспечивающим медработникам конфиденциальность информации о вакцинах, которые они делают или не делают. Есть даже закон, запрещающий наказывать медиков за то, что они не вакцинируются. Однако Драги заявил, что интересы безопасности и его указ выше законов и недопустимо, чтобы медики имели право выбора в вопросе вакцинации, так как это будто бы угрожает другим людям.

Случай Италии является важным прецедентом. Под предлогом коронавируса власти страны открыто нарушают свои же законы.

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В Италии всем медикам приказали вакцинироваться

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Теги: коронавирус, вакцинация, италия



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