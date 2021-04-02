02 Апреля 2021
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Общество Крым
Гора Ай-Петри, Крым (2015) | Фото: Накануне.RU

В этом году в воды водохранилищах Крыма на 40% меньше, чем в марте 2020-го

Ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму к середине весны остается сложной. По данным Крымского УГМС Росгидромета, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил к началу апреля примерно 61 млн кубометров. Это на 13 млн кубометров больше, чем в конце зимы, но на 44 млн кубометров меньше, чем к аналогичному периоду 2020 года (а он был весьма сложным).

Таяние снега и весенние дожди "способствовали кратковременному повышению уровня воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, в низовьях Бельбека вода поднималась на 50 см. В то же время в бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание", - говорится в сообщении ведомства.

Осадки в марте оцениваются метеорологами как локальные. В степных районах выпала норма осадков, на ЮБК – только 41-45% от нормы, в северном предгорье – 112-146%. В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75 % больше нормы, а в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму. В Крымских горах  осадки были в пределах нормы.

18 марта вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий в кабмине Крым и строительство, сообщил президенту России, что "в марте водохранилища [Крыма] дополнительно наполнились". "Гарантировано есть 140 тыс. кубометров в сутки. Половина мероприятий плана по обеспечению региона водой уже реализована. Севастополь потребляет в сутки 150 тыс. кубометров. Ограничений не было и не будет. В Чернореченском водохранилище уровень воды составляет 30%", - рассказал вице-премьер. В Симферополе ситуация обстоит сложнее, есть ограничения по подаче воды, сегодня в город подается всего 90 тыс. кубометров воды. В целом реализация плана по водоснабжению Крыма, по словам Хуснуллина, идет быстрее, чем планировалось. Многие работы, на которые обычно уходит 2-3 года, были сделаны за полгода.

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В этом году в воды водохранилищах Крыма на 40% меньше, чем в марте 2020-го

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Теги: крым, водоснабжение, водохранилища, запас воды



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