Суд на Южном Урале отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении чиновников районной мэрии

Верхнеуральский районный суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении должностных лиц и бывших должностных лиц администраций района и Верхнеуральского городского поселения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, производство по уголовному делу было прекращено в 2019 г.

Речь об уголовном деле в отношении чиновников и бывших должностных лиц администрации Верхнеуральского района и Верхнеуральского городского поселения, которые приняли решение об изменении статуса индивидуального жилого дома, построенного на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки на многоквартирный дом, о вводе его в эксплуатацию, о признании его соответствующим предъявленным требованиям и благоустроенным жилым помещением в нарушении действующего законодательства. Дом был построен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о возобновлении расследования.