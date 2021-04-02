В доме задержанного после ДТП блогера Била прошел обыск

В доме задержанного после массового ДТП блогера Эдварда Била прошел обыск. Об этом сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Юрист уточнил, что ничего подозрительного в ходе обыска обнаружено не было.

Жорин также добавил, что анализы показали отсутствие следов наркотиков и алкоголя в крови Била, передает Regnum.

Автоавария произошла 1 апреля в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя легковушками.Женщина — водитель Volkswagen умерла в больнице от многочисленных травм.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что блогер имеет 566 штрафов, 23 из которых – превышение скорости более чем на 80 км/ч.

Бил задержан на двое суток. По словам Жорина, он готов оказать помощь потерпевшим.