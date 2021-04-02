Глава Пентагона пообещал, что США "не оставят Украину одну в случае российской агрессии"

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге помощь США в случае "военной агрессии" со стороны России. Глава Минобороны Украины Андрей Таран, в свою очередь, отчитался о состоянии дел на границе с ДНР и ЛНР. В сообщении украинского оборонного ведомства подчеркивается, что это уже второй разговор министров за последние полтора месяца, и состоялся он по инициативе американской стороны.

В сообщении Минобороны Украины говорится, что американский министр "выразил обеспокоенность недавними действиями Российской Федерации и заверил министра обороны Украины в готовности поддержать Украину в контексте продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму".

"В случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину одну и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - заверил Остин.