02 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Нефтеюганск, Роснефть, &quot;РН-Юганскнефтегаз&quot; (2013) | Фото: Накануне.RU

В Югре "дочка" "Роснефти" компенсирует ущерб в 15 миллионов от загрязнения почвы

"РН-Юганскнефтегаз" должна будет заплатить крупную компенсацию за загрязнение почвы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.
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Речь идёт о лицензионных участках на Малобалыкском месторождении в Нефтеюганском районе. Как оказалось, из-за порыва трубопровода подтоварной водой загрязнена земля 82 тыс. "квадратов". Ущерб оценён в 15 млн руб.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском, в котором потребовал от организации провести рекультивацию земель, а также возместить ущерб. Иск удовлетворен в части восстановления лесного участка. Однако проведение только рекультивации без оплаты ущерба полностью не исправит случившееся, отметили в надзорном ведомстве.

"Не согласившись с односторонним подходом суда, который не принял во внимание наличие невосполнимых потерь лесной экосистемы, природоохранный прокурор внёс апелляционное представление на вышеуказанное решение. Судом апелляционной инстанции исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, пересмотр признан законным судом кассационной инстанции.

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В Югре "дочка" "Роснефти" компенсирует ущерб в 15 миллионов от загрязнения почвы

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Теги: РН-Юганскнефтегаз, загрязнение почвы



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