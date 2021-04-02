02 Апреля 2021
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строительство Северного потока-2, Северный поток-2 (2017) | Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Польша ответила на обвинения в провокациях против "Северного потока-2"

Вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря, которые предъявила компания - оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG.

В заявлении говорится, что польские военные не имеют отношения к провокациям в районе работ по достройке газопровода.

При этом отмечается, что военные подразделения страны проводят регулярные патрульные и разведывательные рейсы в Балтийском море, пишет Regnum.

Ранее в компании-оператора Nord Stream 2 AG сообщили, что неопознанная подводная лодка, появившаяся 28 марта в зоне прокладки "Северного потока-2", могла повредить судно-укладчик "Фортуна" и газопровод.

Также в компании считают, что флот, задействованный в укладке газопровода, подвергается "явно спланированным и подготовленным" провокациям, причем не только со стороны рыболовецких судов, но и военных кораблей.

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Польша ответила на обвинения в провокациях против "Северного потока-2"

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Теги: польша, северный поток-2



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