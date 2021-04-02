На Южном Урале КСП проверит администрацию города

Контрольно-счетная палата Челябинской области проведет проверку законности и эффективности использования бюджетных средств в администрации Карабаша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Контрольное мероприятие начнется с 5 апреля. Аудиторы проверят законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на модернизацию, строительство и формирование комфортной городской среды. Контрольные мероприятия пройдут в администрации Карабаша, минстрое и миндортрансе.

Добавим, что мероприятие предусмотрено в плане работы КСП.