В Благовещенске во время пожара в больнице бригада кардиохирургов продолжила операцию

В Благовещенске пожар произошел в здании кардиохирургического центра Амурской медицинской академии. Сейчас огонь локализован, площадь пожара, по предварительным данным, составила 1600 кв. м.

Из здания были эвакуированы 120 человек, персонал и пациенты. Но в одной из операционных осталась бригада кардиохирургов: в момент пожара они начали операцию и не могли ее остановить. Всего в опасных условиях работали восемь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Амурской области.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные и следователи, а медперсонал центра эвакуирует из здания медицинское оборудование и технику.