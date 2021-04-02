В центре им. Гамалеи готовы "редактировать" вакцину с учетом появления мутаций вируса

В центре им. Гамалеи, где была разработана первая российская вакцина от коронавируса, заявили о разработке технологии, позволяющей быстро редактировать препарат в зависимости от мутации вируса. По словам главы центра, академика Александра Гинцбурга, обновить вакцину можно в течение двух дней.

"Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова", - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Правда, перед разработчиками встает вопрос регистрации таких изменений. По идее, после каждого такого "редактирования" нужно проводить все фазы испытаний заново, а это месяцы или даже годы, а также большое число добровольцев. Впрочем, Гинцбург явно не настроен так долго ждать. Он вспомнил о случаях в мировой практике, когда вакцины разрешается проверить на ограниченном числе подопытных до 100 человек.

"Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство. Надеюсь, в ближайшее время аналогичные акты будут приняты и у нас", - говорит Гинцбург.