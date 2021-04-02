ФБК сообщил о прокурорской проверке фонда на экстремизм

Прокуратура проверяет Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, в России внесен в список иноагентов) на экстремизм, сообщил директор фонда Иван Жданов в эфире YouTube-канала "Навальный Live".

В документе, которые были показаны в эфире, говорится, что цель проверки — "исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности".

Прокуратура потребовала информацию об источниках "формирования денежных средств и иного имущества", данные о доходах и расходах.

Напомним, в 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией. Осенью того же года в штабах Алексея Навального в десятках регионов прошли обыски.