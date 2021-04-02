02 Апреля 2021
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Вячеслав Попов (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралец, зарезавший сожительницу и пристава, получил 17 лет "строгача"

В пятницу в Свердловском областном суде состоялось оглашение приговора по делу Вячеслава Попова. Ему назначили 17 лет колонии строгого режима, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, в марте прошлого года он зарезал свою сожительницу и ранил ножом судебного пристава в здании участка мирового судьи в Первоуральске. Также в результате поножовщины пострадал посетитель учреждения. Женщина скончалась, а мужчинам удалось выжить.

Как показало расследование, Попов уже пытался убить свою подругу незадолго до случившегося. Кроме этого, ему вменяется порча автомобиля женщины и его угон.

Следователь на месте резни в Первоуральске(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На месте происшествия

В общей сложности Вячеславу Попову было предъявлено обвинение сразу по семи эпизодам. В ходе судебных прений гособвинитель просил назначить уральцу 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ее ограничением на два года.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в ходе оглашения приговора было озвучено, что Попов не раз жестоко избивал сожительницу, так как думал, что она ему изменяет. Он бил женщину на глазах у детей и угрожал, что "убьет, зарежет и завалит". Она знала, что Попов постоянно носит при себе нож, и воспринимала угрозы реально. Женщина обратилась в полицию. В день убийства в суде должны были рассматривать дело попова о побоях и угрозах. Свою вину в убийстве Попов признал. Также выяснилось, что перед нападением он выпил водки. По словам обвиняемого, он хотел лишь побить женщину, а как в его руке оказался нож - не помнит.

Еще один эпизод - угон машины сожительницы. Однажды, после очередной ссоры, он похитил ключи от авто, сел в него и уехал. Вскоре Попова задержали сотрудники ДПС и выяснили, что машина в угоне. По этому эпизоду Попов вину не признал. Он заявил, что перегонял авто по просьбе женщины, поскольку она якобы выпила и не могла сесть за руль. Суд, исследовав все доказательства, пришел к выводу, что вины Попова в угоне нет, поскольку машина покупалась на общие деньги, когда они еще сожительствовали, и он имел право пользования автомобилем. Хотя машина была оформлена на сожительницу.

Попов не признал вину и в покушении на жизнь пристава. В показаниях он сообщил, что в тот день на него напали некие люди и хотели его "порвать". Он стал защищаться и убежал. Однако эта версия была полностью опровергнута показаниями очевидцев и самого судебного пристава.

Экспертизы сочли, что Попов абсолютно вменяем, но в день убийства он был "чрезмерно эмоционален". Суд учел это и пришел к выводу, что в лечении тот не нуждается.

Судья Андрей Минеев вынес свой приговор. В пользу матери и дочери убитой взыскано по 1 млн руб. компенсации. Попову назначено по совокупности 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

Когда журналисты спросили попова, что он думает о приговоре, тот лишь улыбнулся и показал большой палец.

Вячеслав Попов(2021)|Фото: Накануне.RU

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Уралец, зарезавший сожительницу и пристава, получил 17 лет "строгача"

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Теги: Попов, суд, Первоуральск, приговор



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