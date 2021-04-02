"Utair" против "Скол". В аэропорту Сургута столкнулись два самолета

На стоянке аэропорта Сургута произошло столкновение двух самолетов: ATR-72, принадлежащий авиакомпании " Utair" и ЯК-40 авиакомпании "Скол". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, во время инцидента экипаж и пассажиры в воздушных транспортах отсутствовали.

Столкновение произошло 1 апреля в 22.45 (20.45 по мск). Самолет ATR-72 наехал на ЯК-40 во время проведения технического обслуживания. Как оказалось, у судна были запущены двигатели, из-за чего произошло самопроизвольное движение. В результате оба самолета получили механические повреждения.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователя Сургутского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР, сотрудников транспортной полиции.

На данный момент опрашиваются работники аэропорта и представители авиакомпаний. Для установления деталей произошедшего изымается необходимая документация. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.