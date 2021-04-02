02 Апреля 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Политика В России
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

СМИ: "Яблоко" обновит три четверти устава

Партия "Яблоко" проведет 3 и 4 апреля первый этап съезда по внутрипартийной реформе.

Предполагается ужесточить правила приема новых членов, ввести этический кодекс, праймериз и ограничения сроков пребывания на посту для глав региональных отделений. Участники съезда утвердят параметры реформы, а также длительность испытательного срока для новых партийцев.

Часть тем отложат на конец текущего года. Среди них - введение института "совета старейшин", который ранее вызывал среди партийцев больше всего споров, пишет "Коммерсант". На съезде планируется обновить три четверти устава партии.

В свердловском отделении "Яблоко" продолжается скандал.

После снятия не по уставу председателя ячейки Сергея Хоренженко из партии исключен пресс-секретарь свердловских "яблочников" Артур Сафин. Такое решение принял региональный совет. Сафин в комментарии Накануне.RU назвал произошедшее якобы местью со стороны председателя региональной ячейки Максима Петлина.

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СМИ: "Яблоко" обновит три четверти устава

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Теги: Яблоко, партия, Госдума



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