В Панаме зарегистрирована вакцина "Спутник V"
Панама зарегистрировала вакцину от COVID-19 "Спутник V" российского производства.
"Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V", - следует из сообщения в Twitter производителя вакцины от коронавируса.
По данным на начало марта, "Спутник V" занял второе место по популярности, сообщили в своем Twitter создатели препарата.
Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а третье - вакцина производства американской компании Pfizer.