В Тюменской области в результате столкновения трех автомобилей погиб человек

Вечером 1 апреля на 42 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Ялуторовском районе Тюменской области столкнулись большегруз "Скания", " Шкода Фабиа" и "БМВ".

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции региона, "Шкода" зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом. После этого "Скания" столкнулась с "БМВ" и оба этих автомобиля отбросило в кювет.

47-летний водитель "Шкоды" скончался на месте аварии. По предварительным данным,

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