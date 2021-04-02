02 Апреля 2021
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Игорь Додон (2017) | Фото: kremlin.ru

Россия бесплатно раздаст Молдавии вакцину от коронасируса

Россия выделит Молдавии партию вакцины от COVID-19.

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-президент страны Игорь Додон после встречи с заместителем главы Администрации российского президента Дмитрием Козаком в Москве, препарат будет предоставлен в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о 180 тыс. "Спутника V".

Как отметил Додон, первая партия вакцины должна поступить в Кишинев в ближайшие дни. Также бывший глава государства заявил российской стороне о готовности Молдавии закупить в срочном порядке как минимум 500 тыс. доз российской вакцины.

Тем временем, в Госдуме видят необходимость в расширении национального календаря прививок. В 2020 году была принята государственная стратегия иммунопрофилактики, которая как раз предусматривает увеличение перечня прививок. По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, вакцинация против COVID-19, вероятнее всего, войдет в национальный календарь прививок и станет ежегодной прививкой.

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Россия бесплатно раздаст Молдавии вакцину от коронасируса

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Теги: Молдавия, вакцина, коронавирус



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