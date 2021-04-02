02 Апреля 2021
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Активист РСД из Ижевска Анастасия Понькина (2021) | Фото: t.me/ve4ved/53422

Москалькова считает, что одиночные пикеты не могут рассматриваться как массовое мероприятие

Одиночное пикетирование даже в условиях эпидемии коронавируса не должно считаться массовым мероприятием.

Так считает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она указала об отсутствии единообразных подходов к регулированию публичных мероприятий. Москалькова отметила, что смешение понятий "митинг" и "одиночный пикет" в правоприменительной практике недопустимо.

Уполномоченный считает, что количество несанкционированных публичных мероприятий было бы меньше, если бы уровень диалога власти с гражданами был выше. "Право на проведение и участие в публичных мероприятиях (собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях) является одним из основополагающих элементов правового статуса человека в демократическом обществе", пишет "Коммерсант".

Напомним, активистке РСД (Российское социалистическое движение) Анне вменяют ч.5 ст. 20.2 КоАП за одиночный пикет в поддержку прав женщин 8 марта в Екатеринбурге. Наказать девушку собираются за "публичное мероприятие, объединенное единым замыслом и направленное на выражение и формирование поддержки прав женщин". 

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Москалькова считает, что одиночные пикеты не могут рассматриваться как массовое мероприятие

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Теги: пикеты, протесты, Москалькова



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