02 Апреля 2021
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Экономика В России
Владимир Потанин (2019) | Фото: nornickel.ru

Российские миллиардеры в первом квартале стали богаче на $24 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, за первые три месяца 2021 года выросло на $23,969 млрд.

На первой строчке списка Владимир Потанин ("Норникель") с $30,3 млрд. За первый квартал он стал богаче на $235 млн. Вторую позицию занимает Леонид Михельсон (НОВАТЭК) - $29 млрд (+$4,27 млрд). Замыкает тройку Владимир Лисин (НЛМК), который увеличил свой доход за тр месяца на 2,56 млрд, до $26,4 млрд.

Единственная россиянка в списке Bloomberg - основательница и гендиректор интернет-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она расположилась на 18 месте с состоянием до $9,31 млрд. За январь-март ее капитал увеличился на $222 млн, пишет "Коммерсант".

Число ультрахайнетов (людей с состоянием свыше 30 миллионов долларов, включая недвижимость по основному месту проживания) в России к 2025 году увеличится на 29%.

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Российские миллиардеры в первом квартале стали богаче на $24 млрд

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Теги: миллиардеры, состояние, богатство



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