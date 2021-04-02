Минэкономики: прогноз роста ВВП в 2021 году будет понижен

Минэкономики понизит прогноз роста ВВП России на текущий год с действующих 3,3%.

Как сообщил министр экономического развития Максим Решетников, это произойдет из-за меньшего падения экономики в прошлом году, чем ожидалось. Уточнение макропрогноза будет сделано в середине апреля.

"Цифры в принципе понятны, мы их скорректируем. Если у нас так существенно поднялся 2020 год, то ясно, что 2021 год мы скорректируем чуть вниз", - отметил министр, пишет "Коммерсант".

Тем временем, уточнена оценка падения ВВП России в 2020 году - с 3,1% до 3,0%. Об этом сообщает Росстат.