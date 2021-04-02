02 Апреля 2021
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Происшествия Центральный ФО Москва
Авария на Садовом кольце в Москве 01.04.21. (2021) | Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в ДТП

Российский блогер Эдвард Бил, которого задержали на двое суток в рамках уголовного дела о массовой автоаварии в центре Москвы, готов оказать помощь потерпевшим.

По словам его адвоката Сергея Жорина, его подопечного везут в изолятор временного содержания на Петровке. Правозащитник отметил, что Бил "действительно был за рулем и вылетел на встречную полосу, пытаясь уйти от столкновения с другим автомобилем", сообщает ТАСС.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщается, что блогер имеет 566 штрафов, 23 из которых – превышение скорости более чем на 80 км/ч.

Инцидент произошел сегодня в 11:40 в районе Смоленской площади, дом 13/21 при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным водитель Audi выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя легковушками.

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Эдвард Бил готов оказать помощь потерпевшим в ДТП

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Теги: Эдвард Бил, Москва, ДТП



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