Росстат: ВВП в 2020 году упал до 3,0%

Уточнена оценка падения ВВП России в 2020 году - с 3,1% до 3,0%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, в первом квартале прошлого года ВВП страны вырос на 1,4% (вместо оценки в 1,6%), во втором квартале сократился на 7,8% вместо в 8%, а в третьем квартале сократился на 3,5% вместо 3,4%.

На снижение индекса физического объема ВВП за прошлый год повлияло падение мирового спроса на энергоресурсы и введение ограничений из-за эпидемии коронавируса.

Рост российской экономики в текущем году составит 2,7%.

Как следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это на 0,1 п. п. ниже, чем ранее прогнозировала ОЭСР в декабре 2020 года.