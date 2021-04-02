Минтруд: на "удаленку" перейдут 10% работающих россиян

Министерство труда России заявило, что около 10% работающих граждан в долгосрочной перспективе будут трудиться удаленно.

В настоящее время дистанционно работают более 5,5% сотрудников компаний, что превышает 3 млн человек. В перспективе это количество увеличится до 5,5 млн человек, пишут "Коммерсант".

В конце 2020 года Госдума одобрила поправки в Трудовой кодекс РФ, которые определяют дистанционную или удаленную работу.

В документе уточнено понятие дистанционной работы. Вводится три ее вида — постоянная удаленная работа, временная и комбинированная.