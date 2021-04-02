В России за неделю бензин подорожал на 12 копеек

Средние розничные цены на бензин в России с 22 по 29 марта выросли на 12 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 47,43 руб. за литр.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, стоимость дизельного топлива в среднем увеличилась на 8 коп., до 49,42 руб. Бензин подорожал в 67 регионах.

Напомним, правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для того, чтобы увеличить предложение на внутреннем рынке. Подробно поставки не обсуждались, но начало положено? До этого Счетная палата в своем годовом отчете предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018-го года.

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