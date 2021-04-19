Патрушев и Салливан обсудили подготовку к встрече Путина и Байдена

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Глава Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном подготовку встречи лидеров двух держав, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества, сообщили Накануне.RU в Совете безопасности России.

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Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня. Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в договоре по открытому небу.

Российская сторона указала на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и её союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введён пакет антироссийских санкций.

Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности.