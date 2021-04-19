20 Апреля 2021
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Происшествия За рубежом
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

Со взрывом в Врбетице связаны те же двое, что и со Скрипалями, - генпрокурор Чехии

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К взрыву в Врбетцие в 2014 г. причастны те же два человека, что и к истории со Скрипалями, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Чехии.
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Напомним, ранее чешская полиция заподозрила сотрудников российской разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. Чепига и Мишкин под псевдонимами Петров и Боширов фигурировали в деле об отравлении в Солсбери - тогда они якобы организовали отравление двойного шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим средством "Новичок".

Иных заявлений генпрокурора не приводят.

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Со взрывом в Врбетице связаны те же двое, что и со Скрипалями, - генпрокурор Чехии

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Теги: Врбетиц, взрыв



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