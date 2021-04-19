Со взрывом в Врбетице связаны те же двое, что и со Скрипалями, - генпрокурор Чехии

Добавить источник в

К взрыву в Врбетцие в 2014 г. причастны те же два человека, что и к истории со Скрипалями, сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Чехии.

Напомним, ранее чешская полиция заподозрила сотрудников российской разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина в организации взрыва на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 г. Чепига и Мишкин под псевдонимами Петров и Боширов фигурировали в деле об отравлении в Солсбери - тогда они якобы организовали отравление двойного шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим средством "Новичок".

Иных заявлений генпрокурора не приводят.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.