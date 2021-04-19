20 Апреля 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Югры нашла замену скончавшемуся от осложнений COVID-19 первому вице-губернатору

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В правительстве округа – изменения, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Первым заместителем губернатора после смерти от вызванных коронавирусом осложнений Геннадия Бухтина назначен Алексей Охлопков. Он будет курировать департаменты по управлению государственным имуществом, государственного заказа, проектного управления, труда и занятости населения, финансов, экономического развития и региональной службы по тарифам. С 2012 г. Охлопков был гендиректором "ГСК "Югория".

Директором департамента экономического развития – заместителем губернатора вместо ушедшего в отставку Николая Милькиса назначен Роман Генкель. До назначения Роман Генкель занимал должность генерального директора Фонда развития Югры, куда пришёл в 2014 г. в должности заместителя директора по развитию и управлению проектами.

Оба чиновника приступят к работе 20 апреля.

Ханты-Мансийск(2019)|Фото: Накануне.RU

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Глава Югры нашла замену скончавшемуся от осложнений COVID-19 первому вице-губернатору

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Теги: Алексей Охлопко, Роман Генкель, Наталья Комарова



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