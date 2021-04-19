Информация о заявлении на банкротство Первоуральского новотрубного завода - ошибка аппарата суда

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Сегодня на сайте Мой.Арбитр появилась информация о том, что в Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании банкротом Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), передаёт корреспондент Накануне.RU.

При этом, истец в картотеке не указан, однако есть "иные лица" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Дело"".

Завод входит в группу ЧТПЗ. ПНТЗ – одно из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.

Буквально несколько часов спустя появилось сообщение пресс-службы АО «ПНТЗ».

"Настоящим сообщаем, что 19.04.2021 от имени АО «ПНТЗ» было подано заявление о признании должника ООО «Авенто» несостоятельным (банкротом), что подтверждается электронным сообщением, направленным системой «Электронное правосудие» по аналогичному номеру дела. Также обращаем внимание, что подаче данного заявления предшествовало уведомление АО «ПНТЗ» о намерении обратиться с заявлением о банкротстве данного контрагента (Сообщение №06630001 от 02.04.2021). Указание АО «ПНТЗ» в поле «Должник» по делу № А60-18602/2021 является ошибкой аппарата суда, АО «ПНТЗ» намерено направить сегодня ходатайство об исправлении ошибки на сайте Мой.Арбитр", - сообщается в сообщении пресс-службы АО "ПНТЗ".