Информация о заявлении на банкротство Первоуральского новотрубного завода - ошибка аппарата суда

20 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
ошибка 404, графика (2021) | Фото: artzakaz.pro

Информация о заявлении на банкротство Первоуральского новотрубного завода - ошибка аппарата суда

Добавить источник в

Сегодня на сайте Мой.Арбитр появилась информация о том, что в Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о признании банкротом Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), передаёт корреспондент Накануне.RU.

При этом, истец в картотеке не указан, однако есть "иные лица" – Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Дело"".

Завод входит в группу ЧТПЗ. ПНТЗ – одно из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.

Буквально несколько часов спустя появилось сообщение пресс-службы АО «ПНТЗ».

"Настоящим сообщаем, что 19.04.2021 от имени АО «ПНТЗ» было подано заявление о признании должника ООО «Авенто» несостоятельным (банкротом), что подтверждается электронным сообщением, направленным системой «Электронное правосудие» по аналогичному номеру дела. Также обращаем внимание, что подаче данного заявления предшествовало уведомление АО «ПНТЗ» о намерении обратиться с заявлением о банкротстве данного контрагента (Сообщение №06630001 от 02.04.2021). Указание АО «ПНТЗ» в поле «Должник» по делу № А60-18602/2021 является ошибкой аппарата суда, АО «ПНТЗ» намерено направить сегодня ходатайство об исправлении ошибки на сайте Мой.Арбитр", - сообщается в сообщении пресс-службы АО "ПНТЗ".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Информация о заявлении на банкротство Первоуральского новотрубного завода - ошибка аппарата суда

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Первоуральский новотрубный завод, ПНТЗ, банкротство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети