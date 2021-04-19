В Нижневартовске отремонтируют участок улицы Интернациональная

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В Нижневартовске обновят участок улицы Интернациональной, что вблизи авторынка. Проблема на данном участке возникает каждый год. Причина, в частности, кроется в отсутствии ливнёвой канализации – она не была предусмотрена в момент строительства. Расположенные рядом предприятия находятся выше уровня дороги, поэтому талые и дождевые воды скапливаются на проезжей части и в периоды перепадов температур, как сейчас, разрушают асфальт, сообщили Накануне.RU в мэрии

"Она нуждается в капитальном ремонте. Сейчас мы проводим геодезическую съёмку, которая покажет, насколько потребуется поднять проезжую часть, чтобы избежать повторения ситуации. Кроме того, данный участок признан очагом аварийности, где зарегистрированы случаи столкновений транспорта со смертельным исходом. Чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий, возможно, здесь будет установлено разделительное ограждение. На проведение всех необходимых мероприятий на этом участке дороги потребуется около 140 млн руб. Мы обратились в окружное правительство с просьбой выделить дополнительное финансирования", - рассказал заместитель главы Нижневартовска, директор департамента ЖКХ администрации города Максим Коротаев.

Провести сейчас аварийный ремонт на данном участке, чтобы залатать появившиеся выбоины, мешают талые воды. Поэтому установлены временные дорожные знаки, предупреждающие о неровной дороге, а также обязывающие водителей снижать скорость своего движения. Чтобы в дальнейшем избежать скопления талых и дождевых вод на проезжей части, планируется при выполнении ремонтных работ изменить профиль дорожного полотна, таким образом будет осуществляться отвод воды. Такая мера позволит сохранить проезжую часть в нормативном состоянии.

Система мониторинга ЦУР "Инцидент менеджмент" регулярно фиксирует в социальных сетях замечания граждан на состояние дорожного полотна проезжей части.