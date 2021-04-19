В Тюменской области с помощью Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных будут развивать АПК

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Правительство Тюменской области договорилось о сотрудничестве с Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых учёных "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"). Речь идёт об экономическом развитии региона и росте инноваций в сфере АПК, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"Мы готовы к новым масштабным проектам, стратегическим решениям и практикам, которые раскроют мощный инвестиционный потенциал региона. Успешная работа компании "Иннопрактика" в данном направлении – бесценный опыт для нас", – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ожидается, что в регионе будет реализовано несколько проектов. Так, в рамках проекта "Иннагро", инициированного "Иннопрактикой", сельхозпроизводители области в реальных условиях проверят эффективность российских биопрепаратов для животноводства, растениеводства и отработают технологии их применения. Программа испытаний позволит ускорить процесс биологизации сельского хозяйства и поддержать развитие сегментов органической продукции и продукции с улучшенными свойствами.

Также предлагается реализовать в пилотном режиме программу по проведению генотипирования КРС молочных пород и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными.