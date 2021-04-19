"Бессмертный полк" 9 мая 2021 года будет в онлайн-формате

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Акция "Бессмертный полк" в этом году 9 мая пройдет снова в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов проекта.

Они надеются, что эпидемическая обстановка позволит провести акцию в традиционном формате с шествиями 24 июня – в день исторического парада 1945 года.

В прошлом году акция впервые прошла онлайн. Она сопровождалась несколькими скандалами: несколько молодых людей разместили на сайте проекта фотографии нацистских преступников. Их затем вычислили правоохранительные органы, были суды.