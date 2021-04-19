20 Апреля 2021
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Коллаж, Владимир Путин, Джо Байден (2021) | Фото: Накануне.RU

Путин принял приглашение Байдена принять участие в климатической конференции 22 апреля

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Владимир Путин выступит на саммите президентов по вопросам изменения климата, которая состоится в формате видеоконференции 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее президент США Джо Байден пригласил на саммит 40 мировых лидеров, в том числе и Путина. Встреча пройдет по инициативе Штатов 22-23 апреля.

"Двадцать второго апреля президент РФ Владимир Путин выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции. Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата", - говорится в сообщении Кремля.

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Путин принял приглашение Байдена принять участие в климатической конференции 22 апреля

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Теги: владимир путин, климатический саммит, джжо байден



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