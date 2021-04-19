Семейную ипотеку распространили на строительство дома

Добавить источник в

Правительство РФ расширило программу "Семейная ипотека". Теперь взять кредит по льготной ставке до 6% можно не только на покупку квартиры, но и на строительство дома. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Взять семейную ипотеку могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, или семьи с одним ребенком-инвалидом. Для обеих столиц и окружающих их областей максимальная сумма - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн.

Чтобы взять ипотеку на строительство дома, нужно заключить договор подряда с компанией на строительство дома и оплатить первый взнос в размере 15% от стоимости участка и строительных работ. Если уже есть в собственности земля, то только работ.

Ожидается, что на строительство домов по этой программе выдадут 20 тыс. кредитов на общую сумму 79 млрд рублей. "Семейная ипотека" действует с 2018 года, за это время выдано почти 130 тыс. кредитов на сумму почти 350 млрд рублей, то есть в среднем 2,7 млн рублей на один кредит.

Интересно, что льготная ипотека зачастую подается как мера, призванная улучшить демографию. Однако в ходе многочисленных обсуждений высказывалось прямо противоположное мнение: после того как семья берет ипотеку, детей она уже почти не рожает, так как все силы уходят на погашение кредита. То есть мера имеет социальный, но в значительной мере неизбежный антидемографический характер. Исследований по этому вопросу нет.