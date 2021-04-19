На Южном Урале бывшего замначальника отдела полиции подозревают в злоупотреблении полномочиями

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Бывшего заместителя начальника отдела полиции по Каслинскому району подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. получил от подчиненных сотрудников более 38 тыс. руб., в виде части ранее выплаченных им премий. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

В ближайшее время экс-полицейскому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Напомним, в начале марта руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции. Через несколько дней был задержан начальник отдела полиции по Каслинскому району по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых, затем подчиненные сотрудники ему возвращали. В результате ему передали более 100 тыс. руб. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей. Ходатайство поддержала и прокуратура, но суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 10 мая.