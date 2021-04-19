ФАС предложила открыть для россиян туристические страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

Добавить источник в

Федеральная антимонопольная служба направила запросы о ценах в отели и гостиницы российских курортов.

Ведомство собирается проанализировать динамику цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 гг.

"Анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка", - говорится в сообщении ведомства.

Также ФАС и Ростуризм разрабатывают меры по пресечению злоупотреблений в туристической сфере. Речь идет , например, об односторонней отмене брони номера или тура с перепродажей его по более высоким ценам в случае роста спроса.

"Также антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Напомним, после сообщения властей о закрытии границы с Турцией на период до 1 июня появились новости о значительном росте цен на отечественных курортах.