20 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
абхазия (2008) | Фото: накануне.ру

ФАС предложила открыть для россиян туристические страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

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Федеральная антимонопольная служба направила запросы о ценах в отели и гостиницы российских курортов.

Ведомство собирается проанализировать динамику цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 гг.

"Анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка", - говорится в сообщении ведомства.

Также ФАС и Ростуризм разрабатывают меры по пресечению злоупотреблений в туристической сфере. Речь идет , например, об односторонней отмене брони номера или тура с перепродажей его по более высоким ценам в случае роста спроса.

"Также антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.

Напомним, после сообщения властей о закрытии границы с Турцией на период до 1 июня появились новости о значительном росте цен на отечественных курортах.

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ФАС предложила открыть для россиян туристические страны с низким уровнем заболеваемости COVID-19

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Теги: фас, цены, проверка, российские курорты



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