Доход свердловского губернатора за 2020 год составил почти 6,3 млн рублей

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За 2020 г. доход главы Свердловской области Евгения Куйвашева составил 6 млн 297 тыс. 636,07 руб. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона, со ссылкой на опубликованные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов областного правительства. В документе также содержатся сведения о доходах и имуществе членов семей вышеупомянутых лиц за прошлый год.

Так, в собственности главы региона имеется квартира в 144 квадрата, и доля в квартире в 131,7 квадратов. Супруга свердловского губернатора Наталья Куйвашева за 2020 г. заработала 5 млн 358 тыс. 108,64 руб. имеет в собственности квартиру в 118,7 квадратных метра, а также долю в квартире площадью 131,7 квадрата.

Помимо этого, бизнеследи принадлежат нежилое помещение в 50,7 квадратов, доли в нежилом помещении площадью 107,6 квадратов и легковой автомобиль Toyota RAV4.

Несовершеннолетний сын супружеской четы Дмитрий также имеет свою долю в квартире площадью 131,7 квадратных метра. Все недвижимое имущество семьи губернатора находится на территории России.