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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Заксобрание Ямала (2019) | Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Парламентарии Ямала отчитались о доходах: в 2020 году они сильно увеличились

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Депутаты заксобрания Ямала отчитались о доходах за "коронакризисный" 2020 год. Несмотря на спад экономики, колебания цен на нефть и прочие негативные факторы минувшего года, доходы народных избранников увеличились. У некоторых парламентариев - значительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Топ лидеров среди богатейших в парламенте изменился. Первое место по доходам за 2020 год занял депутат-единоросс Василий Степанов. Он получил доход в 121,6 млн руб. Степанов является гендиректором "Тернефтегаз", в его собственности жилой дом площадью 178,8 кв. м, земельный участок площадью около 1 тыс. кв. м и два легковых автомобиля BMW и Mercedes.

Супруга народного избранника задекларировала доход в 150 тыс. руб.

Годом ранее Степанов получил доход свыше 74,3 млн руб., а автопарк состоял только из автомобиля Mercedes.

Депутат заксобрания ЯНАО от Пуровского одномандатного округа №11, генеральный директор Тернефтегаза Василий Степанов(2017)|Фото: zsyanao.ru

Самым крупным землевладельцем по-прежнему остается глава авиакомпании "Ямал" Василий Крюк. Ему принадлежат 196 земельных участков, совокупная площадь которых сопоставима с четырьмя Салехардами. Доход Крюка составил 86,9 млн руб. Также он владеет жилым домом площадью 27,1 кв. м и квартирой 183,2 кв. м, нежилым помещением и машиноместом. Годом ранее депутат отчитался о доходе в 19,7 млн руб.

Гендиректор "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно остался третьим в списке "толстосумов". За 2020 год получил доход в 73,2 млн рублей. Он имеет в собственности две квартиры, два автомобиля, три мотоцикла, снегоход и болотоход.

Председатель комитета заксобрания Ямала по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин(2017)|Фото: zsyanao.ru

Председатель фракции партии "Единая Россия" Виктор Казарин, указавший официальный доход в 68,4 млн рублей. Годом ранее его доход составил 31,9 млн руб. Казарин владеет двумя земельными участками по 1500 кв. м и 51 кв. м. Из четырех квартир осталась только одна, самая маленькая, площадью в 34,5 кв. м. Также в собственности у парламентария два гаража, жилой блок (847 кв. м) и три нежилых помещения.

Самыми бедными депутатами оказались врачи. Так, доход парламентария - заведующего перинатальным центром Салехардской окружной клинической больницы Алексея Денисова за прошлый год составил 3,1 млн руб.

Главврач Ноябрьской станции скорой помощи Виктор Гордиенко задекларировал доход в 4,5 млн руб. А начальник медсанчасти ООО "Газпром добыча Надым" Игорь Герелишин отчитался о 6,6 млн руб.

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Парламентарии Ямала отчитались о доходах: в 2020 году они сильно увеличились

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Теги: доходы, депутаты Ямала, декларация 2020



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