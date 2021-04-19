20 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Владимир Соловьев (2015) | Фото: Накануне.RU

Владимир Соловьев проведет мотивационный тренинг для Миронова и Прилепина

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Готовить "справедливороссов" к выборам на стратегических штабных учениях "За правду 2021!" будет "лицо" ВГТРК Владимир Соловьев. Об этом сообщается на официальном сайте партии "Справедливая Россия – За правду".

Предполагается, что в мероприятии примут участия все сопредседатели – Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также видные партийцы Олег Нилов, Дмитрий Ионин, Олег Шеин, Николай Стариков, блогеры и журналисты Глеб Пьяных и Анатолий Вассерман и другие.

Предполагается, что на стратсессии будет представлена программа обновленной партии и стратегия кампании, обновленный имидж молодежного крыла партии.

"Укрепить боевой дух наших партийцев поможет тренинг от специального гостя – Владимира Соловьева, мастера по тимбилдингу, чьи курсы считают чрезвычайно полезными и эффективными на самом высоком уровне. Его уникальные техники мотивации должны окончательно сплотить новый состав партии и настроить на серьезную предвыборную борьбу до победного конца", - говорится в сообщении.

Предполагается, что там же впервые будет представлен федеральный штаб партии.

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Владимир Соловьев проведет мотивационный тренинг для Миронова и Прилепина

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Теги: владимир соловьев, справедливая россия - за правду, захар прилепин



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