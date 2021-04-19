20 Апреля 2021
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Совещание, НОЦ (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Вице-премьер Чернышенко высоко оценил развитие Уральского и Западно-Сибирского НОЦ

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Итоги работы научно-образовательных центров (НОЦ) Уральского федерального округа подвели в Екатеринбурге. Совещание прошло под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В разговор поучаствовали полпред президента в УрФО Владимир Якушев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, губернаторы Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"В Уральском федеральном округе уникальная ситуация – здесь работают сразу два научно-образовательных центра мирового уровня – Западно-Сибирский и Уральский. В орбиту их деятельности включены все шесть регионов округа. Объединение усилий науки, образования и бизнеса призвано обеспечить научный и технологический прорыв. И мы видим высокую заинтересованность в деятельности НОЦ реального сектора экономики. Так, в прошлом году финансирование мероприятий составило без малого пять миллиардов рублей, 70% из которых – внебюджетные средства", - сказал Якушев.

Фальков отметил, что для решения задач мирового уровня в области научно-технологического развития важно иметь соответствующие компетенции, поэтому к работе НОЦ должны подключаться крупные транснациональные компании.

"Бизнес понимает, как превратить идею в технологию или продукт, знает зарубежные и российские рынки. В этом смысле мы рассматриваем компании как драйвер внутри научно-образовательных центров", - сказал министр.

Совещание, НОЦ(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Чернышенко полагает, что в регионах благодаря деятельности НОЦ появляются высокотехнологичные рабочие места, совершенствуются рабочие процессы. Это шаги на пути технологического лидерства России. Важной составляющей технологического прорыва являются кадры. Для того, чтобы привлечь таланты, стимулировать молодёжь идти в науку, необходимо создавать инфраструктуру. В частности, современные кампусы, где будут созданы все условия не только для проживания, но и занятия спортом.

"К 2030 г. будет создана целая сеть современных студгородков, которые будут представлять собой многофункциональные трансформируемые образовательные и библиотечные пространства, включающие объекты спортивной инфраструктуры и культурно-досуговые пространства", - сказал вице-премьер.

В 2022 г. начнется реализация трёх масштабных проектов, в рамках которых появятся не просто места проживания обучающихся, а современное и комфортное пространство, где будут предусмотрены отдельные площади для организации учебного и внеучебного процесса, а главное – условия для научного творчества и самореализации в сфере исследований и разработок.

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Вице-премьер Чернышенко высоко оценил развитие Уральского и Западно-Сибирского НОЦ

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Теги: Дмитрий Чернышенко, Владимир Якушев,



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