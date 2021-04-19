Участники испытаний "ЭпиВакКороны" заявили о тяжелых случаях заболевания

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Участники испытаний вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" написали письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко о том, что после вакцинации этим препаратом зафиксированы тяжелые случаи заболевания. Письмо опубликовано на сайте epivakorona.com, объединяющего участников клинических испытаний вакцины.

На сайте сказано, что участники испытаний являются сторонниками вакцинации, поэтому и согласились участвовать. Однако у них "вызывает крайнюю озабоченность" эффективность пептидной вакцины "ЭпиВакКорона", созданной ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

Третья фаза испытаний началась 18 ноября и должна завершиться в сентябре 2021 года. В декабре вакцина уже поступила в гражданский оборот. В связи с отсутствием научных публикаций о результатах испытаний участники были вынуждены по мере своих сил провести собственные исследования эффективности вакцины. И результаты этих проверок расходятся с высказываниями официальных лиц Роспотребнадзора и "Вектора".

120 участников третьей фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были. При этом данный тест доступен только в Москве, поэтому в других регионах нельзя узнать наличие антител.

Было организовано гражданское исследование способности сывороток вакцинированных нейтрализовать "живой" коронавирус. Эксперимент проводил новосибирский профессор Александр Чепурнов. Ни один из образцов плазмы пациентов не смог нейтрализовать коронавирус. Обезличенные пробы были переданы в другие лаборатории, и они дали такой же результат. Сами лаборатории не захотели называть себя, чтобы не вступать в конфликт с Роспотребнадзором.

Напомним, в начале апреля Роспотребнадзор заявлял, что не все тесты могут обнаружить антитела после прививки "ЭпиВакКороной".

Однако, помимо отсутствия антител, на 22 марта минимум 18 вакцинированных заболели тяжелой формой коронавируса с поражением легких, причем не менее чем через три недели после второй инъекции, после которой, по идее, не должны были тяжело заболеть. В том числе среди них те, кто прививался в рамках гражданской вакцинации, то есть не мог получить плацебо. Это ставит под большой вопрос эффективность данного препарата.

Участники просят Минздрав РФ организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности "ЭпиВакКорона" и обнародовать результаты.

Письмо подписали более 100 человек. Вопроса безопасности вакцины авторы письма не касались.