Покраска этажа за 700 тысяч. Жителей сталинки в Екатеринбурге хотят заставить платить за ремонт, который им не нужен

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Жители дома на Красноармейской, 78А, получили сообщение от ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района, в котором обсуждается вопрос о ремонте четвертого этажа здания. О том, кому нужен этот ремонт и откуда сумма в 780 тыс. руб. – не сказано. Известно лишь то, что 100 тыс. будут взяты из статьи "Капитальный ремонт" (до 2014 г.). Остальные 681 тыс. 200 рублей должны будут оплатить жильцы из собственного кармана.

Согласно документу, предоставленному Накануне.RU жильцами дома, на четвертом этаже собираются провести штукатурно-малярные работы, а оплачивать их придется хозяевами квартир, исходя из квадратных метров (359,64 руб. за кв.м.).

По словам жильцов, дом №78а на Красноармейской был построен в 1954 г. для преподавателей техникума им. Ползунова. В 59-ом г. над ним был надстроен этаж, где жил вспомогательный персонал. В помещениях не были предусмотрены ванные и душевые, так как принимал душ персонал в общежитии, которое соединялось с домом проходом. Только в 90-ые квартиры были приватизированы, а новые жильцы самостоятельно оборудовали помещения под все свои удобства. Правда коммунальные услуги большинство платить отказалось, и в итоге их долг превысил 1 млн руб.

"У нас была комиссия в связи с разрушениями, сделанными "Маяком", в том числе и жилинспекция. И жилинспекция дала предписание управляющей компании произвести ремонт четвертого этажа, правда уже не из-за "Маяка". И вот у нас появилось объявление на подъезде, что мы должны организовать собрание жильцов, дать свое согласие на ремонт и оплату из личных средств. Исходя из квадратов, это я должна заплатить более 20 тыс. руб. за ремонт даже не моего этажа. Это две мои пенсии! У нас нет на руках ни самого предписания жилинспекции, нет никаких счетов, схем. Куда идут такие деньги – не ясно. Есть просто решение управляющей компании, что мы должны заплатить за ремонт этажа, жители которого сами не платят даже за свою квартиру. Это вообще всех возмущает", – рассказала член Совета дома Елена Литвинова.

В ООО "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района пообещали Накануне.RU прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, речь идет о доме, жильцы которого обнаружили трещины в своих квартирах после того, как по соседству начался снос здания ПРОМЭКТ. В начале апреля главный инженер подрядной организации ООО "Средний Урал", осуществляющей снос ПРОМЭКТа в Екатеринбурге, рассказал, что планируется построить вместо снесенного исторического конструктивистского здания.