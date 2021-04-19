20 Апреля 2021
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2020) | Фото: instagram.com/oleg.deripaska

Дерипаска удалил пост про 80 млн бедных в России и похвалил Путина

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Бизнесмен, основатель компаний En+ и "Русал" Олег Дерипаска отредактировал свой утренний пост, в котором говорилось о "жонглировании цифрами", которое ведет Росстат.

Пост получил небывалую огласку: Дерипаска заявил, что бедных в России не 18 млн, как считает Росстат, а миллионов 80.

В отредактированном сообщении в Telegram-канале бизнесмена уже нет упоминаний о спорности данных Росстата, о 80 миллионах бедных, зато есть реверанс в сторону Владимира Путина. "Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения", - пишет Дерипаска.

Далее следует критика Минфина, ЦБ и в целом правительства: "Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью".

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Дерипаска удалил пост про 80 млн бедных в России и похвалил Путина

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Теги: олег дерипаска, критика, росстат, бедность, владимир путин



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