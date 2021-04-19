20 Апреля 2021
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В Магнитогорске бухгалтера реабилитационного центра для детей осудили за хищение 4,2 млн рублей

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В Магнитогорске бухгалтера муниципального учреждения "Социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" признали виновной в хищении 4,2 млн рублей. Она приговорена к 4 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правобережного районного суда Магнитогорска.

Осужденная похищала бюджетные средства путем начисления себе и не подозревающему о ее преступных действиях работнику завышенной зарплаты. За 2015-2019 гг. она похитила 4,2 млн руб.

Женщина вину признала.

"Однако фактически виновной себя признала частично и показала, что с 2016 по 2019 гг. она выписывала себе и бывшему супругу, который также работал в учреждении, внеочередные авансы, повышенную заработную плату и премии. Не признает, что в 2015 году похищала средства учреждения в виде начисления премий", - рассказали в пресс-службе суда.

По решению суда с нее взыскан ущерб в размере 4,2 млн руб.

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В Магнитогорске бухгалтера реабилитационного центра для детей осудили за хищение 4,2 млн рублей

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Теги: суд, хищение, мошенничество, реабилитационный центр,



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