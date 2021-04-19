20 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Несанкционированный митинг 23 января в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Песков, Генпрокуратура и полиция предупредили россиян о несанкционированных акциях

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Силовики предостерегли россиян от участия в несанкционированных акциях. Свою оценку таким мероприятиям дал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В случае, если какие-то будут инициироваться акции неразрешённые, они автоматически будут незаконными, и в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ. Важно напомнить, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ, а от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом помнить", - заявил представитель Кремля журналистам.

 

В МВД заявили, что "не допустят дестабилизации обстановки: "На некоторых интернет-ресурсах, а также социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации.<…> МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. <…> Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в регионах страны. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности".

Ну а в Генпрокуратуре уже, в свою очередь, пригрозили статьей за распространение в интернете "призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в несогласованных протестных массовых акциях". Также там заявили о появлении "экстремистских призывов от организаций, которых прокуратура просит признать экстремистскими (это ФБК* (*ФБК – внесен в реестр НКО-иноагентов), "Штабы Навального", "ФЗПГ" – перечень приводит сама прокуратура).

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Песков, Генпрокуратура и полиция предупредили россиян о несанкционированных акциях

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Теги: дмитрий песков, генеральная прокуратура, полиция, несанкционированные акции, протест



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