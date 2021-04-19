В Екатеринбурге из-за ремонта сетей и моста перекроют две улицы

Добавить источник в

В Екатеринбурге закрывается движение транспорта на двух улицах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, МУП "Водоканал" предупреждает о закрытии улицы Чкалова от улицы Шаумяна до переулка Воронежского с 29 апреля по 20 мая. На этом участке планируется реконструкция сетей холодного водоснабжения.

Кроме этого, строители предупреждают автолюбителей Екатеринбурга о закрытии движения транспорта по нечетной стороне улицы Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова с 15 мая по 20 июля. Объезд будет организован по четной стороне Бебеля с организацией двухполосного движения в каждом направлении.

Как уточнили в мэрии, закрытие необходимо для проведения работ по ремонту моста, расположенного на нечетной стороне улицы Бебеля.