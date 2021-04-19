Челябинский облсуд признал необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела по смерти Тесака

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Челябинский областной суд признал необоснованным постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Адвокат просил признать незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и бездействие должностных лиц СУ СК РФ по Челябинской области. 26 января текущего года Центральный районный суд отказал ему в удовлетворении жалобы. Адвокат обжаловал решение суда.

"Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти Марцинкевича", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, Марцинкевич был найден мертвым утром 16 сентября в камере челябинского СИЗО. Предварительная причина смерти – суицид, но в это не верят защита и родственники погибшего. Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили в СК РФ по Челябинской области заявление об убийстве.